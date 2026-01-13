La bidella pendolare arrestata per stalking: perseguitava la preside di Caivano

Giuseppina Giuliano, la bidella diventata famosa per la sua storia da pendolare da Napoli a Milano, è stata arrestata per stalking nei confronti della preside di Caivano Eugenia Carfora, la cui storia è raccontata nella fiction Rai La preside, interpretata da Luisa Ranieri. L’arresto, emesso su richiesta della procura di Napoli Nord, come rivela Fanpage risale allo scorso ottobre. La donna, nei confronti della quale era stata emessa un’ordinanza restrittiva, avrebbe tempestato di messaggi la dirigente scolastica dopo essere stata licenziata a causa di un’assenza di più giorni dal luogo di lavoro non giustificata. Dopo aver trascorso circa due mesi nel carcere di Secondigliano, la donna è stata scarcerata dopo appello al Tribunale del Riesame ed è attualmente agli arresti domiciliari.

Giuseppina Giuliano divenne nota nel 2023 quando raccontò di fare ogni giorno la pendolare da Napoli a Milano e ritorno perché non poteva permettersi un affitto nella città meneghina. La vicenda ebbe grande risalto sia sui quotidiani che sui social anche se poi la sua storia era stata messa in discussione. Secondo il giornalista Francesco Oggiano, infatti, la bidella avrebbe fatto numerose e prolungate assenze dal lavoro nel mese di novembre 2022. Open, che aveva visionato il documento del ministero, aveva rivelato che la bidella sarebbe diventata di ruolo solo il 5 novembre, presentandosi alla scuola durante il periodo di prova da settembre a ottobre ma risultando assente “quasi tutti i sabati e due lunedì”.