Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

La bidella pendolare arrestata per stalking: perseguitava la preside di Caivano

Immagine di copertina

La donna raccontò di viaggiare ogni giorno da Napoli a Milano perché non poteva permettersi un affitto nella città meneghina

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Giuseppina Giuliano, la bidella diventata famosa per la sua storia da pendolare da Napoli a Milano, è stata arrestata per stalking nei confronti della preside di Caivano Eugenia Carfora, la cui storia è raccontata nella fiction Rai La preside, interpretata da Luisa Ranieri. L’arresto, emesso su richiesta della procura di Napoli Nord, come rivela Fanpage risale allo scorso ottobre. La donna, nei confronti della quale era stata emessa un’ordinanza restrittiva, avrebbe tempestato di messaggi la dirigente scolastica dopo essere stata licenziata a causa di un’assenza di più giorni dal luogo di lavoro non giustificata. Dopo aver trascorso circa due mesi nel carcere di Secondigliano, la donna è stata scarcerata dopo appello al Tribunale del Riesame ed è attualmente agli arresti domiciliari.

Giuseppina Giuliano divenne nota nel 2023 quando raccontò di fare ogni giorno la pendolare da Napoli a Milano e ritorno perché non poteva permettersi un affitto nella città meneghina. La vicenda ebbe grande risalto sia sui quotidiani che sui social anche se poi la sua storia era stata messa in discussione. Secondo il giornalista Francesco Oggiano, infatti, la bidella avrebbe fatto numerose e prolungate assenze dal lavoro nel mese di novembre 2022. Open, che aveva visionato il documento del ministero, aveva rivelato che la bidella sarebbe diventata di ruolo solo il 5 novembre, presentandosi alla scuola durante il periodo di prova da settembre a ottobre ma risultando assente “quasi tutti i sabati e due lunedì”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Cinquantasettenne assolto dall’accusa di stupro: “Sono gay, non mi interessano le donne”
Cronaca / Alberto Trentini è tornato in Italia: il commovente abbraccio con la madre
Cronaca / Crans Montana, arrestato il titolare del Constallation
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Cinquantasettenne assolto dall’accusa di stupro: “Sono gay, non mi interessano le donne”
Cronaca / Alberto Trentini è tornato in Italia: il commovente abbraccio con la madre
Cronaca / Crans Montana, arrestato il titolare del Constallation
Cronaca / Famiglia nel bosco, parla il padre: “I miei figli distrutti dall’ansia, sono diventati litigiosi”
Cronaca / Famiglia nel bosco, le educatrici contro mamma Catherine: “Diffidente e infastidita, non vuole farci insegnare ai figli”
Cronaca / Il racconto di un 17enne che ha assistito alla strage di Capodanno: “Ho visto ragazzi con la pelle a brandelli”
Cronaca / Acca Larentia, aggrediti quattro militanti di Gioventù Nazionale. La Russa: “Inammissibile”
Cronaca / Alfonso Signorini va in Procura: “Non ho commesso alcuna violenza”
Cronaca / RFI (Gruppo FS): operativo su tutta la rete ferroviaria il piano neve e gelo
Cronaca / Picchia il figlio di 10 anni con un mestolo di legno, il video diventa virale: fermato un 59enne
Ricerca