Pendolare Napoli-Milano, la vita della bidella Giuseppina: “Gli affitti costano troppo”. Polemiche sui social

Fa discutere sui social il caso di Giuseppina Giuliano, 29enne che ha dichiarato di viaggiare ogni giorno da Napoli a Milano e ritorno perché non può permettersi un affitto nella città meneghina.

In un’intervista a Il Giorno, ha spiegato la scelta di percorrere 1.600 chilometri al giorno per lavorare al liceo artistico Boccioni di Milano, dove è stata assunta a settembre come bidella. “Tra affitto, bollette e spesa, avrei consumato tutto il mio stipendio se mi fossi trasferita a vivere al Nord e molto probabilmente avrei anche dovuto chiedere alla mia famiglia di aiutarmi economicamente. Invece così, continuando a vivere a Napoli, dove abito con i miei genitori, riesco anche ad avere dei risparmi”, ha raccontato Giuseppina, che dice di avere uno stipendio di 1.165 euro al mese. Acquistando i biglietti in anticipo e sfruttando gli sconti grazie ai punti viaggio, sostiene di riuscire a spendere 400 al mese per i viaggi in treno, rispetto a un costo minimo di 600 euro per l’affitto di una stanza a Milano. Per riuscire a prendere il primo treno per il capoluogo lombardo, in partenza poco dopo le cinque del mattino, la 29enne deve svegliarsi ogni mattina alle tre e mezza. In quattro ore e mezza, il treno Italo la porta a Milano, dove attacca a lavorare alle 10.30. Finito il turno, alle 18.20 prende il Frecciarossa che la riporta a Napoli, arrivando a casa dopo le 23.

Le dichiarazioni di Giuseppina hanno attirato molta attenzione da parte di stampa e social, divisi tra chi denuncia il caro affitti, chi la cita come esempio da contrapporre ai percettori del reddito di cittadinanza e chi si dice scettico dell’intera notizia. “Ma tipo affittare una stanza a Pavia?”, si è chiesta Selvaggia Lucarelli.

La diretta interessata si è detta incredula per tutta l’attenzione ricevuta. “Sono veramente commossa e devo ammettere che sono anche un po’ sotto choc perché non mi è mai successo in vita mia di avere tutta questa visibilità”, ha detto in una seconda intervista a Il Giorno, in cui ha rivelato che a causa dei numerosi viaggi si è ammalata “perché sin da piccola soffro di problemi ai polmoni”. “Sono determinata ad andare avanti e sono anche soddisfatta per il fatto che riesco a mettere da parte dei soldi con il mio stipendio. Certo il prezzo da pagare è caro a livello di comodità perché mi rendo conto che non è da tutti fare la vita che sto facendo io”, ha ribadito. “Ad alcuni potrebbe anche sembrare anche una follia. Ma a me va bene così. Ognuno è libero di scegliere come meglio impostare la propria vita. E io ho scelto la mia”.