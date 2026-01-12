Chi è Eugenia Carfora, la Preside di Caivano la cui storia vera ispira la serie di Rai 1 con Luisa Ranieri

La Preside è la nuova serie di Rai 1 con protagonista Luisa Ranieri, con la regia di Luca Miniero, in onda in prima serata a partire da lunedì 12 gennaio. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Per la preside, ogni studente salvato dalla strada, sarà una conquista personale, ma rappresenterà anche, il riscatto educativo e sociale di un intero quartiere. Ma vediamo insieme tutte le informazioni su questa serie molto attesa.

Chi è

Eugenia Carfora è una dirigente scolastica e pedagogista italiana, nota soprattutto per il suo impegno civile ed educativo nel territorio di Caivano, in provincia di Napoli. È diventata una figura di riferimento nel dibattito nazionale sull’istruzione come strumento di riscatto sociale, grazie al lavoro svolto come preside dell’Istituto Professionale “Francesco Morano”, una scuola situata in un contesto segnato da forti difficoltà sociali, economiche e culturali.

Nel corso degli anni, Eugenia Carfora ha trasformato la scuola in un vero e proprio presidio di legalità e di inclusione. Ha combattuto con determinazione la dispersione scolastica, l’abbandono precoce degli studi e l’influenza della criminalità organizzata sui giovani, offrendo agli studenti non solo un’istruzione formale, ma anche un’alternativa concreta alla strada. La sua azione educativa si è basata su una scuola “aperta”, capace di accogliere, ascoltare e valorizzare ogni ragazzo, anche quelli considerati più difficili o problematici.

Carfora ha promosso progetti innovativi, attività extracurricolari, collaborazioni con associazioni e istituzioni, puntando su una didattica fondata sulla responsabilità, sulla cultura del rispetto e sulla costruzione dell’autostima. Spesso ha sottolineato come la scuola debba essere un luogo in cui gli studenti imparano a diventare cittadini consapevoli, prima ancora che lavoratori competenti. Il suo approccio educativo è fortemente improntato all’idea che nessuno sia irrecuperabile e che l’educazione possa cambiare i destini individuali e collettivi.

Per il suo impegno, Eugenia Carfora ha ricevuto numerosi riconoscimenti e ha partecipato a incontri, conferenze e trasmissioni televisive, portando all’attenzione dell’opinione pubblica la realtà delle periferie e il ruolo fondamentale della scuola nel contrasto alle disuguaglianze. La sua esperienza rappresenta un esempio concreto di come l’educazione, quando è guidata da passione, coraggio e competenza, possa diventare uno strumento di trasformazione sociale.