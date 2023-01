Il caso della bidella che viaggia da Napoli a Roma: “Altro che pendolare, è in congedo fino a fine agosto”

La bidella pendolare da Napoli a Milano è in congedo fino a fine agosto

Sulla vicenda di Giuseppina Giuliano, la bidella 29enne che ha dichiarato di fare ogni giorno la pendolare da Napoli a Milano e ritorno perché non può permettersi un affitto nella città meneghina, c’è un nuovo elemento che potrebbe mettere la parola fine alla storia.

A fornirlo è il giornalista Francesco Oggiano, che sui social ha dichiarato di aver visionato un documento del ministero dell’Istruzione, secondo cui la bidella avrebbe fatto numerose e prolungate assenze dal lavoro nel mese di novembre 2022.

Non solo, pochi giorni prima che Il Giorno raccontasse la sua storia, Giuseppina Giuliano avrebbe ottenuto un congedo fino al 31 agosto 2023.

“Stando ai dati, la ‘bidella pendolare'” non avrebbe viaggiato da Napoli a Milano “tutte le mattine, compreso il sabato” ha dichiarato Francesco Oggiano aggiungendo: “E non farà più la pendolare per almeno i prossimi mesi”.

Secondo Open, che ha visionato il documento del ministero, emerge anche che la bidella sarebbe diventata di ruolo solo il 5 novembre, presentandosi alla scuola durante il periodo di prova da settembre a ottobre ma risultando assente “quasi tutti i sabati e due lunedì”.

In tutto il mese di novembre 2022 Giuseppina Giuliano sarebbe stata sempre assente per “malattia”, mentre da gennaio 2023 avrebbe ottenuto un nuovo congedo straordinario e retribuito fino alla fine dell’anno scolastico.

Un congedo “sacrosanto”, sottolinea Francesco Oggiano, poiché richiesto per “assistere familiari con handicap”. I nuovi elementi, dunque, sembrerebbero mettere la parola fine a una vicenda che sin dall’inizio era apparsa inverosimile a causa anche degli elevati costi sostenuti per viaggiare ogni giorno da Napoli a Milano che sono ben superiori ai 400 euro mensili che la bidella ha affermato di spendere ogni mese per fare la pendolare.