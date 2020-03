Coronavirus, Silvio Berlusconi dona 10 milioni

Silvio Berlusconi ha donato 10 milioni di euro per creare posti di Terapia Intensiva a Milano. Lo comunica in una nota di Forza Italia. “Il Presidente Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze)”.

