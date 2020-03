Coronavirus, autista Atac positivo: guidava tre linee di autobus a Roma

Un caso di Coronavirus positivo anche per un autista dell’Atac, la compagnia di mezzi pubblici a Roma. L’autista avrebbe lavorato fino alla settimana dell’8 marzo, prima che la capitale – come il resto d’Italia – diventasse una grande zona rossa. Come riporta Il Messaggero, nelle ultime settimane l’autista Atac non avrebbe frequentato i colleghi. Pare che anche la moglie sia risultata positiva al Coronavirus.