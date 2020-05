Andrea Bocelli: “Ho avuto il Coronavirus, ho appena donato il plasma”

Andrea Bocelli: “Ho avuto il Coronavirus”

Andrea Bocelli ha avuto il Coronavirus. “Ho avuto il Covid, ho appena donato il plasma”, è quanto ha dichiarato il celebre tenore italiano quando questa mattina si è recato al centro prelievi dell’ospedale Cisanello di Pisa per donare il plasma per la ricerca, coordinato dall’Aoup, sulla cura per i malati di Covid-19.

Andrea Bocelli ha scoperto di avere contratto il Coronavirus il 10 marzo scorso dopo aver fatto il tampone. Ora sta bene, e fuori dall’ospedale Bocelli ha raccontato di avere avuto soltanto una leggera febbre, senza gravi sintomi. Il tenore ha dichiarato che anche la moglie e i due figli sono stati contagiati. Anche loro hanno donato il plasma.

Lo scorso 12 aprile Andrea Bocelli ha tenuto un commovente concerto nella piazza Duomo di Milano completamente deserta.

