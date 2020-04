Chi è Veronica Berti, la seconda moglie di Andrea Bocelli

Veronica Berti è la seconda moglie di Andrea Bocelli, la donna che ha conquistato definitivamente il cuore del tenore più famoso al mondo dopo il divorzio dalla precendete moglie: Enrica Cenzatti e tanti amori. Classe 1984, Veronica Berti aveva 21 anni quando incontrò per la prima volta l’artista italiano all’epoca 44enne. Galeotta fu una festa a Ferrara in cui i due si conobbero, lasciandosi trasportare da subito dalla passione.

Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti hanno raccontato più volte di essersi innamorati all’istante. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine e dopo quel party non si sono più lasciati. “Per me è un onore conoscerla maestro”, le prime parole di una lunga storia d’amore. Nel 2012 Veronica Berti ha reso Andrea Bocelli padre per la terza volta, dando alla luce Virginia. Due anni dopo hanno deciso di coronare il loro amore con le nozze, celebrate al Santuario di Montenero a Livorno nel 2014.

Ma chi è esattamente Veronica Berti? Mora, decisa e con il piglio da “comandina” – come dice scherzosamente il tenore -, Veronica ha saputo trasformarsi in una perfetta compagna di vita facendo scoprire a Bocelli la “bontà morale della monogamia” come ha raccontato a Vanity Fair. La donna oggi è una figura fondamentale per il tenore toscano. Veronica Berti è sempre presente ai concerti di Bocelli e alle apparizioni pubbliche. Da dietro le quinte si assicura che tutto sia perfetto ed è la migliore consigliera dell’artista. Inoltre si occupa anche della fondazione che porta il nome del cantante (Andrea Bocelli Foundation), realizzando progetti di beneficenza in tutto il mondo.

“Provengo da una famiglia figlia del ’68, un po’ mangiapreti – ha raccontato Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli, al settimanale Oggi -. Fino a 20 anni non sapevo neppure l’Ave Maria. Andrea ha passato notti intere a farmi catechismo. Solo a 23 anni, come consapevole scelta, mi sono battezzata. È molto competitivo. Quando gli hanno detto che a 50 anni non poteva imparare a fare surf, ci ha fatto un’estate sul surf”.

Poi sul marito ha aggiunto: “Sono fortunatissima, perché Andrea è molto romantico: ho delle mail che sono decisamente private, a volte sono poesie, a volte rime, a volte… proposte indecenti”. Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli, è ovviamente presente su Instagram con l’account @veronicabertiofficial dove pubblica scatti e video legati alla sua vita privata ma anche lavorativa.

Il primo matrimonio di Bocelli

Abbiamo visto chi è la moglie di Andrea Bocelli. Come detto, però, prima di sposare Veronica Berti, l’artista toscano ha avuto un altro matrimonio. Nel 1992 infatti sposò la prima moglie Enrica Cenzatti dalla quale si è separato 10 anni dopo (nel 2002) e da cui ha avuto due figli: Amos (1995) e Matteo (1997). Quest’ultimo ha poi scelto di seguire le orme del padre. Oltre a studiare al Conservatorio di Lucca, il ragazzo accompagna il padre in giro per il mondo nei vari concerti.

