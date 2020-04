Andrea Bocelli: carriera, vita privata, moglie, figli, canzoni e biografia del cantante

Andrea Bocelli è senz’altro uno dei cantanti italiani più conosciuti al mondo. Con la sua voce inconfondibile e le sue canzoni è riuscito a realizzare una carriera unica, unendo l’Opera alla canzone più pop. Ma qual è la biografia di Andrea Bocelli e quale sa sua vita privata? Ha una moglie? E dei figli? Il cantante sarà protagonista stasera, 27 aprile 2020, dello spettacolo su Rai 1 Un nuovo giorno, con tanti ospiti. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul cantante Andrea Bocelli: dalla carriera alla vita privata.

Carriera

Nato a Lajatico il 22 settembre del 1958, i genitori del celebre artista erano proprietari di un’azienda agricola e anche di un’attività che si occupava di produzione e commercio di macchine agricole. Sin da piccolo è ipovedente e all’età di 6 anni entra in collegio per imparare la lettura in braille. Bocelli infatti è stato colpito da una malattia, il glaucoma congenito, che è apparso quando era ancora un neonato e gli è costato enormi difficoltà, frequenti interventi e numerosi problemi di carattere sanitario. Da piccolo vedeva solo sagome ma mai elementi chiari, ma è in seguito a una “banale” pallonata sul viso, ricevuta durante una partita a calcio, che ha perso totalmente la vista ed è diventato cieco. Il giovane Andrea dimostra da subito di avere una grande passione per la musica e il canto, tanto che da adolescente s’iscrive al conservatorio Giacomo Puccini, dove si diplomerà in canto lirico a La Spezia.

Andrea Bocelli ha anche proseguito gli studi universitari laureandosi in Giurisprudenza. Negli anni ’80, dopo aver lavorato per un anno come assistente in uno studio legale, ha deciso di lasciare per dedicarsi totalmente al canto. Nel 1982 esce il suo primo album ‘Amico mio/Quando’, ma la notorietà e il grande successo di pubblico sono arrivati solo nel 1993 quando ha cantato Miserere con Zucchero. Nel 1994 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” e conquista tutti con la splendida ‘Con te partirò, vincendo quell’edizione della kermesse. Si tratta così della definitiva consacrazione per Andrea Bocelli, che da quel momento mette insieme un successo dopo l’altro.

Iniziano così per lui le collaborazioni con molti artisti, anche a livello internazionale: Luciano Pavarotti, Lady Gaga, Dua Lipa, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Celine Dion, Christina Aguilera, Stevie Wonder, Giorgia, e tanti altri nomi. Ha cantato in molti importanti teatri d’opera e nel 2015 ha cantato in presenza di Papa Francesco, in occasione dell’incontro Mondiale delle Famiglie di Philadelphia. Tra i tanti riconoscimenti ricevuti in carriera, ricordiamo che Bocelli è cavaliere dell’ordine al merito in Italia e a Santo Domingo, ed il suo nome è stato inserito nella celebre Walk of Fame di Los Angeles.

Andrea Bocelli: vita privata, moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata di Andrea Bocelli, sappiamo che è stato sposato dal 1992 al 2002 con Enrica Cenzatti. Ma chi è la moglie di Bocelli? I due si sono sposati nel 1992, quando il cantante aveva 34 anni, per poi lasciarsi 10 anni dopo. E chi sono i figli di Andrea Bocelli? Dalla loro unione sono nati due figli: Amos nel 1995 e Matteo nel 1997.

Il 21 marzo 2012 Bocelli è diventato padre per la terza volta, di Virginia, avuta dalla nuova compagna Veronica Berti. Veronica Berti è la nuova moglie di Bocelli, visto che i due si sono sposati il 21 marzo 2014 nel Santuario di Montenero, a Livorno. Tra i suoi figli, Matteo Bocelli sembra aver intrapreso la carriera del padre e i due spesso cantano insieme le loro canzoni.

Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez in concerto virtuale con Andrea Bocelli: lo spettacolo è da brividi

Potrebbero interessarti Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live: la scaletta, le canzoni Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live: le location dell’evento Chi è Matteo Bocelli, il figlio di Andrea: età, fidanzata, canzoni