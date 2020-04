Il Coronavirus fa aumentare le vendite: Amazon annuncia altre 75mila assunzioni

L’epidemia di Coronavirus che sta tenendo gli americani chiusi in casa ha fatto salire la domanda di ordini online: per questo Amazon ha annunciato che assumerà 75mila persone, sia come personale di magazzino sia come conducenti di consegna. Le nuove assunzioni si aggiungono ai 100mila addetti al magazzino e alle consegne che il colosso dell’ec-commerce ha assunto di recente per far fronte all’aumento della domanda.

“Sappiamo che molte persone sono state colpite economicamente dai tagli al lavoro o dalla disoccupazione nel settore alberghiero, della ristorazione e del turismo e invitiamo chiunque sia disoccupato ad unirsi a noi fino a quando la situazione non tornerà alla normalità e il suo ex datore di lavoro potrà riassumerlo”, si legge sul blog di Amazon.

Negli Stati Uniti nelle ultime tre settimane quasi 17 milioni di persone hanno chiesto il sussidio di disoccupazione. All’inizio dell’anno Amazon impiegava quasi 800mila persone in tutto il mondo. Ora il gruppo di Jeff Bezos intende spendere altri 150 milioni di dollari per aumentare gli stipendi dei suoi dipendenti, oltre ai 350 milioni già annunciati a metà marzo.

Nelle ultime settimane Amazon è stata fortemente contestata, con diversi dipendenti che accusano l’azienda di non fare abbastanza per proteggerli dal virus. Il gruppo ha dichiarato di aver intensificato gli sforzi per rendere più severe le norme sanitarie, in particolare iniziando a misurare la temperatura dei suoi dipendenti e fornendo loro delle mascherine.

