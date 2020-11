“Ospedali al collasso entro 15 giorni”: l’allarme dell’ordine dei medici

“In due settimane, con questo ritmo di crescita, negli ospedali, in molte regioni, ci saranno notevoli problemi. Già oggi non è possibile assistere i pazienti di altre patologie come si dovrebbe, perché l’attenzione è tutta concentrata sul Covid” è l’allarme del dottor Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) che mette in guardia sull’evoluzione della seconda ondata di Covid. “I numeri sono quelli. C’è sì un rallentamento dei ricoveri, ma non è tale da evitare che il sistema sanitario vada fuori controllo. Ovunque partono segnalazioni di ospedali sotto assedio, malgrado l’attivazione di nuovi posti letto”.

La situazione resta critica nella grandi città come Roma e Milano dove i posti letto vengono puntualmente occupati dai pazienti Covid e le ambulanze restano a lungo bloccate nei pressi dei pronto soccorso in attesa di un posto libero. “Non abbiamo più posti liberi per i malati Covid e tutti i giorni dobbiamo inventarli. Alle 17 del pomeriggio, sono rimasti due soli letti, ma probabilmente anche questi saranno occupati se non lo sono già. I malati li mettiamo nelle sale di risveglio delle sale operatorie finché qualcuno non allestisce un posto in più. Ecco qual è la situazione in tempo reale e va così da giorni”, spiega Antonio Pesenti, direttore del dipartimento di Uoc Anestesia-Rianimazione del Policlinico di Milano e coordinatore delle terapie intensive nell’Unità di crisi della Regione Lombardia.

In Campania è stato pubblicato il bando per l’individuazione di 450 medici volontari, specializzati, da destinare alla Regione Campania per la gestione dei casi di Covid-19. “Questi medici – ha spiegato il ministro Boccia – si sommano agli operatori sanitari che avevano già dato la disponibilità per essere utilizzati con il bando del 24 ottobre. Il nuovo bando prevede il reclutamento, anche attraverso il rientro dalla pensione, di 150 specializzati in Anestesia e Rianimazione, 100 specializzati in Malattie Infettive, 100 specializzati in Malattie dell’Apparato Respiratorio e 100 specializzati Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza che opereranno sul territorio campano; tutte le spese saranno a carico dello Stato”.

