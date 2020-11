Alberto Genovese, il video di una festa in “Terrazza Sentimento”

Festa a base di sesso e droga a casa di Alberto Maria Genovese, 43 anni, fondatore di Facile.it, noto sito di assicurazioni, startup da decine di milioni di euro da cui è uscito nel 2014. Un incubo soprattutto per una ragazzina di 18 anni, presunta vittima di uno stupro “ripetuto e cruento” nella notte del 10 ottobre, nell’appartamento dell’imprenditore a pochi passi dal Duomo, Milano. Le accuse formulate sono di violenza sessuale, lesioni, spaccio e sequestro di persona e disturbo della quiete pubblica.

Più volte gli inquilini del palazzo e di quelli limitrofi a partire dalla fine del 2019 hanno chiamato le forze dell’ordine perché la musica “a palla” non li lasciava dormine fino alle prime ore del mattino, riporta Il Corriere della Sera. Anche il ballerino Roberto Bolle chiamò la polizia per lamentare i rumori molesti al piano di sopra del palazzo in cui vive nel centro di Milano, dove è avvenuta la violenza sessuale per la quale è stato arrestato l’imprenditore.

Video Corriere TV

Leggi anche: 1. Alberto Genovese e le feste a Terrazza Sentimento: “Cocaina per tutti. La vittima 18enne era la sua bambola di pezza”// 2. Chi è Alberto Genovese: biografia, carriera e vita privata dell’ex AD di Facile.it; // 3. Alberto Genovese, l’sms della vittima 18enne alle amiche: “Sono in una situazione pericolosissima”

Potrebbero interessarti "Perché alternativa al lockdown è stata ignorata?": raccolte oltre 25mila firme L'uomo che salverà il mondo dal Covid è un figlio di immigrati: cari razzisti, andate a nascondervi (di L. Telese) Gimbe: "Rivedere criteri di monitoraggio o il lockdown sarà inevitabile"