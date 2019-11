Un ragazzo di 16 anni è morto mentre era alla guida dell’auto che aveva sottratto alla madre. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre lungo la strada provinciale 5 che collega Rive d’Arcano e San Daniele del Friuli. Secondo la prima ricostruzione, il giovane ha sottratto l’auto alla madre e si è messo alla guida trasportando a bordo del mezzo altri sette coetanei. Per cause ancora da accertare il giovane ha perso il controllo del mezzo, l’auto si è cappottata e il ragazzo è morto. Gli altri giovani che erano bordo sono rimasti feriti ma in modo non grave.

Notizia in aggiornamento

