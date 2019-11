Valanga su una zona abitata in Alto Adige

Valanga su zona abitata in Val Martello, Alto Adige

Nella mattina di oggi, domenica 17 novembre, intorno alle 08.50 una valanga si è abbattuta su una zona abitata in Val Martello, nell’Alto Adige. Secondo le prime informazioni, la slavina ha leggermente danneggiato alcune case. Sono in corso verifiche di eventuali dispersi. Sono in corso gli accertamenti del caso per verificare se ci siano feriti o dispersi.

A venir giù sarebbe stata la cosiddetta valanga ‘Eberhoefer’, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti.

In queste ore sta nevicando intensamente su tutta la provincia di Bolzano. Sono attualmente 6.500 le utenze senza energia elettrica.

Per motivi sicurezza risultano chiuse 30 strade statali e provinciale, come praticamente tutte la strade secondaria di montagna. La statale della val Venosta è bloccata tra Laces e Coldrano per caduta sassi, tra Silando e Resia c’è obbligo di catene.

Notizia in aggiornamento

