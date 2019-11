Uomo vive sommerso dai rifiuti: “Non mi lavo da anni, aiutatemi”

Uno uomo vive sommerso dai rifiuti a Bari. “La caldaia non funziona, non mi lavo da anni… Non sono disposto ad andarmene, posso stare via una, due ore, ma non di più e in casa devono entrare persone oneste”. Queste le parole di Umberto, l’anziano signore che vive in un’abitazione sommerso dai rifiuti e dagli insetti, a Bari, e che è diventato un caso nel programma Pomeriggio 5.

Le telecamere della trasmissione di Barbara D’Urso, hanno visitato la casa dell’uomo.

I vicini di casa si lamentano in continuazione per le condizioni in cui vive e per i cattivi odori che provengono dalla sua abitazione ma la conduttrice ha spiegato che i servizi sociali non potranno agire fino al 22 novembre: “Un’udienza stabilirà se Umberto ha bisogno di sostegno oppure no perché in passato è stato stabilito dal tribunale che lui è capace di intendere e di volere. Siamo arrivati al compromesso che gli facciamo pulire questa casa. Io mi rivolgo a voi io e chiedo a un’impresa di pulizie industriale di Bari di disinfettargli la casa. Così lo lasciamo vivere fino al 22 novembre in una maniera decente”.

La conduttrice Barbara D’Urso si è impegnata ad aiutare l’uomo.

Vivere affetti dal disturbo da accumulo