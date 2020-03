Coronavirus, Gloria Gaynor canta “I will survive” mentre si lava le mani

Nota al mondo per il suo “I will survive”, anche Gloria Gaynor con questa sua celebre canzone si è unita alla schiera di artisti internazionali che stanno lanciando messaggi di speranza e anche di sensibilizzazione in questi giorni difficili per l’emergenza Coronavirus. Chi meglio di lei con un brano che tradotto significa “Sopravviverò”, d’altronde, può aiutare ad affrontare questa battaglia contro Covid-19?

In un video condiviso su Tik Tok e Instagram, l’artista 70enne ha cantato la sua hit del 1978 mentre si lavava le mani. Una dimostrazione pratica di quella che è una delle principali accortezze igieniche da adottare per evitare il contagio. “Bastano solo 20 secondi per “sopravvivere”!”, ha scritto l’artista 70enne commentando il filmato. “State tutti al sicuro e in salute. Lavatevi le mani spesso ogni giorno per 20 secondi o più”, ha aggiunto. L’allarme Coronavirus, d’altronde, non riguarda più solo la Cina e l’Italia, ma molti Stati, tra cui l’America, stanno cominciando a fare i conti con questo nemico invisibile.

