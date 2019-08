Stasera in tv 24 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 24 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 24 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20.00 – Tg1

20:35 – Techetechetè Superstar – Luciano e le stelle

Su Rai 1 questa sera arriva uno speciale di Techetechetè, intitolato Luciano e le stelle e dedicato a Luciano Pavarotti. Una serie di filmati ed esibizioni storiche, sia da solo che con molti ospiti.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – Tg2

21:05 – L’uomo che non avrei mai dovuto amare

Rai 2 propone invece in prima serata il film L’uomo che non avrei mai dovuto amare, con Katrina Bowden, Jason-Shane Scott, Valynn Turkovich.

Trama: Durante il rientro a casa Daniel e Jenny hanno un incidente d’auto, nell’altra auto coinvolta c’è un uomo che muore sul colpo. Daniel, per paura di vedere sfumare la possibilità di una promozione, sposta Jenny, che è in stato di incoscienza, sul sedile del guidatore e così al suo risveglio in ospedale lei scopre di essere accusata di aver causato la morte dell’uomo.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Hurricane – Il grido dell’innocenza

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Hurricane – Il grido dell’innocenza, biografia del pugile Rubin Carter, con Denzel Washington, John Hannah, Deborah Kara Unger, Vicellous Reon Shannon.

Trama: Rubin Carter, pugile di colore che negli anni Sessanta ha concorso per il titolo dei pesi medi, viene condannato all’ergastolo per un omicidio che non ha commesso. Sarà scarcerato solo vent’anni dopo. La sua storia e quella di alcuni ragazzi che cercarono di far emergere la verità su Hurricane.

Ecco il trailer (sottotitolato in italiano):

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:30 – Una vita – Stagione 13 Episodio 12

Rete 4 stasera propone una nuova puntata della soap opera spagnola Una vita, giunta alla sua 13esima stagione. L’episodio di stasera è il numero 12.

Anticipazioni: Silvia è risentita perché Arturo non sta mantenendo la promessa di confessare la propria malattia agli amici, ma il colonnello le chiede altro tempo. Flora va a trovare Peña in carcere e, dopo avergli professato il proprio amore, gli promette che farà di tutto per farlo uscire di galera. Úrsula si presenta a casa di Rosina in preda a un altro attacco di nervi e minaccia di tagliarsi le vene; il piano di Diego e Samuel per portare la donna alla follia sembra dunque funzionare, ma i due fratelli sospettano che la donna si stia fingendo squilibrata solo per spingere Blanca a cedere e a confessarle dove si trova Moise’s; in effetti la ragazza va a fare visita di nascosto alla madre e, trovandola in uno stato di totale disperazione, prova compassione per lei e la abbraccia per confortarla.

STASERA IN TV 24 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Lucio Show

Su Canale 5 stasera è in programmazione un concerto evento per ricordare Lucio Dalla. La replica del concerto-omaggio al cantautore, già trasmesso nel 2018. Conduce Michelle Hunziker insieme a Ron, dal Teatro Romano di Verona. Un cast di ospiti ricchissimo per una vera e propria festa alla quale prendono parte tanti amici del cantante per ricordarlo nell’anno in cui avrebbe compiuto 75 anni.

GUIDA TV 24 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. – Scena del crimine

21:20 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, commedia del 2015 con Milo Parker, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Christian Tramitz, Karoline Herfurth, Christian Ulmen, Julia Koschitz, Ruby O. Fee, Bibiane Zeller, Amy Huberman.

Trama: Tom, undicenne pauroso, scopre nella sua cantina il viscido fantasma Hugo e, superato il terrore iniziale, realizza che questi, oltre a essere del tutto innocuo, ha un disperato bisogno del suo aiuto. Nella fattispecie, Hugo non può tornare alla sua casa stregata a causa di un pericoloso fantasma di ghiaccio che, nonostante sia estate, sta diffondendo ovunque un gelo polare. Per risolvere la situazione, Tom e Hugo ricorreranno ai servizi di Hetty Cuminseed, esperta acchiappa-fantasmi da poco disoccupata e non certo amante dei bambini e degli spettri.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 24 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

21:15 – Body of proof

Su La 7 questa sera va in onda la serie Body of proof.

Trama: Megan (Dana Delany), affermata neurochirurgo, rimane coinvolta in un incidente stradale in cui si rompe una mano, suo principale strumento di lavoro. A seguito dell’incidente si ritrova perduta, fino a quando non le si presenta la possibilita’ di lavorare come medico legale. Megan non capirà però il limite tra il suo lavoro e quello dei poliziotti e spesso si comporterà come una detective, cosa che darà molto fastidio ai suoi nuovi colleghi, il detective Morris (John Carroll Lynch), Peter (Nicholas Bishop) e Samantha (Sonja Sohn). Tutto questo mentre la sua famiglia necessita fortemente della sua presenza.

PROGRAMMI TV 24 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Bergamo

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Monferrato

21:30 – Extortion

Stasera su Tv 8 va in onda il film Extortion, thriller del 2017 con Eion Bailey, Bethany Joy Lenz, Barkhad Abdi, Danny Glover.

Trama: Ricattato da un pescatore, un medico deve intraprendere un pericoloso viaggio nel mar dei Caraibi per salvare la propria famiglia.

Ecco il trailer (in lingua originale):

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

18:35 – The Karate Kid – La leggenda continua

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Moschettieri del re – La penultima missione

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Moschettieri del re – La penultima missione, commedia del 2018 con Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini.

Trama: Il film di Veronesi riprende la storia dei quattro moschettieri usciti dalla penna di Alexandre Dumas. Siamo nel Seicento: i quattro eroi sono visibilmente invecchiati e oggi hanno ruoli tutt’altro che all’altezza delle loro gesta passate. Uno è un allevatore di bestiame con un accento francese alquanto sgrammaticato, un altro un castellano lussurioso, un altro ancora un frate pieno di debiti che non tocca le armi da anni e l’ultimo un locandiere ubriacone. Eppure, per amore della patria, dopo 20 anni dalle loro avventure vengono chiamati a indossare nuovamente i panni di moschettieri dalla regina Anna (Margherita Buy).

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 24 AGOSTO 2019: SKY UNO

19:05 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Best of

21:15 – X Factor – Il sogno Ep. 5 Su Sky Uno questa sera torna un nuovo episodio di X Factor – Il sogno, che riassume i momenti migliori di tutte le edizioni del talent di Sky andate in scena fino a oggi.