Stasera in tv 19 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 19 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 19 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Sister Act 2

Trama: Sister Act 2 vede le suore del Convento di Santa Caterina trasferirsi nel centro di San Francisco, ma la scuola è fatiscente e i ragazzi sono pestiferi. Disperate, le sorelle chiedono aiuto a Deloris, che è tornata a cantare nei night club a Las Vegas. Il suo intervento permetterà ai ragazzi di essere messi in riga e li farà appassionare al coro.

Il trailer:



RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:25 – Hawaii Five-0

Trama: Un sicario legato al crimine organizzato si costituisce confessando dove ha seppellito le sue vittime. L’uomo è stato braccato per anni dal padre di McGarrett, ma costui non è mai riuscito a metterlo dietro le sbarre, finché il criminale non si è costituito di sua spontanea volontà. Adam nel frattempo incontra la sorellastra, ha soltanto 6 ore per consegnarle i 20 milioni di Shioma.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Non ho l’età

21:05 – Nemico Pubblico

Trama: Un uomo è stato ucciso, un politico che si opponeva alla legge che consente di violare la privacy di tutti i cittadini americani e i servizi segreti non possono divulgare una simile informazione. Una registrazione casuale potrebbe però smascherarli, una prova che finisce nelle mani di un promettente avvocato di colore. Al suo fianco, spunta un uomo che qualche anno prima aveva lavorato per i servizi segreti e che era riuscito a far perdere le proprie tracce.

Il cast completo di Nemico pubblico

Il trailer:



RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:27 – The Losers

Rete 4 stasera propone il film The Losers, una pellicola d’azione del 2010 con protagonista Jeffrey Dean Morgan e Zoe Saldana.

Trama: Basato sull’omonimo fumetto della DC Comics, il film racconta di un gruppo di agenti delle forze speciali che viene incastrato durante una missione in Bolivia da parte di un agente della CIA. Sopravvissuti all’incidente, gli ex agenti si alleano per vendicarsi.

Il trailer:



STASERA IN TV 19 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:213 – The Fix

Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata della serie televisiva The Fix, il legam drama che questa sera racconta di Sevvy che decide di offrire una ricompensa a chiunque posa fornire informazioni sull’omicidio di Jessica.

Le anticipazioni nel dettaglio dell’ultima puntata di The Fix

GUIDA TV 19 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – KARMA DA BRUCIARE

21:20 – Le Iene presentano – Omicidio Vannini

Su Italia 1 questa sera va in onda un nuovo appuntamento de Le Iene sull’omicidio Vannini: bugie e verità che approfondisce il caso dell’omicidio del ragazzo ucciso la notte del 17 maggio 2015 in circostanze poco chiare.

PROGRAMMI TV 19 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – In onda

21:15 – Lord Jim

Trama: Jim è un sottufficiale di marina che si dimostra capace e volenteroso e s’imbarca su una vecchia nave che trasporta alla Mecca dei pellegrini musulmani. La nave però non regge alla furia di una tempesta e Jim l’abbandona, un gesto che gli costerà il lavoro. Jim allora tenta diverse strade, ma nessuna carriera è come quella. Un giorno, mentre guida una barca piena di esplosivi in preda alle fiamme, Jim mantiene i nervi saldi e il suo eroismo viene adocchiato da Stein, che gli affida una difficile missione nel centro del paese, dove una tribù indiana ha bisogno di armi per difendersi da un fuorilegge.

Il trailer:



PROGRAMMI TV 19 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Delta del Po

21:30 – Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – Sky Cine News – Fai bei sogni

21:15 – Sniper: Forze speciali

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Sniper: Forze speciali scritto e diretto da Fred Olen Ray.

Trama: La squadra speciale guidata dal sergente Vic Mosby viene inviata in un villaggio afgano per recuperare un membro del congresso americano detenuto dai talebani. La missione è portata a termine con successo, ma uno del gruppo viene lasciato indietro e Vic tenta di convincere il tenente colonnello a recuperarlo. Non avendo però l’ok, Vic decide di guidare la missione per conto proprio.

STASERA IN TV 19 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent – Best of Su Sky Uno questa sera va in onda una raccolta delle migliori esibizioni sul palco di Italia’s Got Talent.