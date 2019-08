Stasera in tv 17 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 17 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 17 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè

21:25 – Casa e bottega

Trama: Le vicende di un imprenditore che dal successo si trova a sprofondare in poco tempo nel baratro, tanto da arrivare a pensare al suicidio.Mario Renzi possiede un’azienda di lingerie. Con la crisi e la concorrenza cinese si troverà sempre più in difficoltà a tenere a galla l’azienda e a mantenere la promessa ai suoi operai che nessuno di loro avrebbe perso il posto. Alla fine si mette in mano a degli usurai, così l’azienda viene pignorata dalla banca e la villa di famiglia venduta per saldare i debiti.

Il cast di Casa e bottega

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – Happy Face Killer

Su Rai 2 questa sera va in onda il film Happy Face Killer, thriller avvincente del 2014.

Trama: Dopo essere stato lasciato dalla moglie, aver perso i figli ed aver visto andare in fumo il sogno di diventare una Giubba Rossa, Keith Jesperson si rende colpevole degli omicidi di almeno otto donne.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Million Dollar Baby

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Million Dollar Baby, un cult del 2004 di e con Clint Eastwood.

Trama: Una giovane cameriera sogna di diventare un pugile. Si fa aiutare da un vecchio allenatore che diventerà il padre che non ha mai avuto presente. Presto la grinta della ragazza la porta ai vertici della box femminili, tanto che finalmente non deve più vivere di stenti.

Di seguito il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Una vita

Rete 4 stasera propone nuovi episodi in prima visione della serie Una vita, giunta alla stagione 13.

Trama: Pena confessa a Leonor di aver chiesto a Eva di mentire per poter trattenere i due fratelli; dopo aver rivelato a Rosina di avere una relazione con Íñigo, la ragazza va da lui per riconciliarsi, ma Flora viene arrestata davanti a loro, con l’accusa di aver ucciso l’Indiano. Ramón informa Trini di non poter tenere il discorso pubblico a Cabrahígo per sopraggiunti impegni di lavoro, ma lei è convinta che sia una scusa. Esteban scopre che un testimone ha visto qualcuno caricare Silvia a forza su una carrozza; la donna, intanto, ha un faccia a faccia con il proprio rapitore, un tale Blasco, sua vecchia conoscenza. Samuel viene rilasciato, ma è troppo tardi per assistere al funerale di Jaime; mentre tutta Acacias è al cimitero, Úrsula si prepara a fuggire; Carmen la affronta a muso duro e tenta di fermarla, ma la donna la pugnala con ferocia, lasciandola esanime sul pavimento del soggiorno.

STASERA IN TV 17 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Io e Marilyn

Su Canale 5 stasera va in onda un film di Leonardo Pieraccioni, Io e Marilyn del 2009.

Trama: Gualtiero un giorno viene lasciato dalla moglie, per cercare di tirarsi un po’ su decide per gioco insieme ai suoi amici di andare a una seduta spiritica. Durante la seduta Gualtiero invoca niente meno che lo spirito di Marilyn Monroe che da quel momento comincerà ad apparirgli dappertutto.

Il cast di Io e Marilyn

Ecco il trailer:

GUIDA TV 17 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Waterworld

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Waterworld, storico film di fantascienza del 1995 diretto da Kevin Reynolds.

Trama: In un mondo ormai quasi totalmente sommerso dal mare, naviga solitario Mariner. Quando l’uomo raggiunge un atollo dove vivono Helen e sua figlia Enola, scopre che la bambina ha tatuata sulla schiena la mappa per Dryland, la terra asciutta.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 17 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Body of proof

Questa sera in prima serata su La 7 il telefilm Body of proof.

Trama: Megan (Dana Delany), affermata neurochirurgo, rimane coinvolta in un incidente stradale in cui si rompe una mano, suo principale strumento di lavoro. A seguito dell’incidente si ritrova perduta, fino a quando non le si presenta la possibilità di lavorare come medico legale. Megan non capirà però il limite tra il suo lavoro e quello dei poliziotti e spesso si comporterà come una detective, cosa che darà molto fastidio ai suoi nuovi colleghi, il detective Morris (John Carroll Lynch), Peter (Nicholas Bishop) e Samantha (Sonja Sohn).

PROGRAMMI TV 17 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate – Sardegna

21:30 – Extortion

Stasera su Tv 8 va in onda il film Extortion, pellicola drammatica del 2017 diretta da Phil Volken.

Trama: Eion Bailey e Danny Glover in un thriller nel Mar dei Caraibi. Ricattato da un pescatore, un medico deve intraprendere un pericoloso viaggio per salvare la propria famiglia.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Predator

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Predator, un classico della fantascienza diretto da Shane Black.

Trama: Quando un ragazzo causa accidentalmente l’arrivo sulla Terra di alcuni terribili predatori, un gruppo di ex soldati e un biologo evoluzionista cercano di impedire l’estinzione della razza umana.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 17 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:05 – Marc Ribas: 4 ristoranti Spagna

21:15 – X-Factor – Il sogno Su Sky Uno questa sera va in onda un nuovo episodio di X Factor – Il sogno, la maratona che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky.