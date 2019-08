Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi 7 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultimissime news sul Reddito di cittadinanza di oggi, mercoledì 7 agosto 2019. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio targato Movimento 5 stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100. Ecco le ultime notizie:

La crisi di governo tra Salvini e Di Maio passa anche dal reddito di cittadinanza

Solo un giorno dopo il tavolo tra i sindacati, il premier Giuseppe Conte e il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, dove si è parlato soprattutto di occupazione e pensioni, l’altro vicepremier – Matteo Salvini – ha voluto convocare per un secondo incontro i rappresentanti dei lavoratori.

Il leader della Lega e ministro dell’Interno, subito dopo, ha attaccato pesantemente il reddito di cittadinanza e il decreto dignità, misure che sono cavalli di battaglia della metà giallo-verde dell’esecutivo.

“La situazione dei consumi è ferma – ha dichiarato Salvini – e bisogna prenderne atto. È vero che aumenta il numero dei lavoratori e diminuisce il numero dei disoccupati però bisogna anche considerare la qualità del lavoro. Nella grande distribuzione e nei negozi il potere reale d’acquisto delle famiglie è fermo. In tanti hanno sottolineato la mancanza di manodopera qualificata, che in alcuni casi è stata attribuita all’inserimento del reddito di cittadinanza perché dicono sarebbe più comodo non fare che fare”.

Sul dl Dignità, poi, il vicepremier ha chiesto apertamente delle modifiche: “Tanti rilievi sono stati mossi al decreto dignità da parte di tutte le sigle. Su questo ci facciamo carico di chiedere delle modifiche, vista l’inefficacia di alcuni passaggi”.

La risposta di Di Maio è arrivata su Facebook: “Ogni giorno riceviamo attacchi, anche al reddito di cittadinanza, ai ministri del Movimento 5 stelle. Sapete cosa penso? Amen. Io ascolto le persone che hanno ricevuto il reddito quando le incontro. E questo mi riempie il cuore. Questo è ciò per cui siamo al governo: non ci sono altri motivi”.

Rdc, quando arriva il pagamento di agosto

Non esiste un calendario ufficiale dei pagamenti del reddito di cittadinanza ma, finora, da aprile a luglio 2019, i soldi del sussidio sono stati liquidati sulle card tra il 26 e il 28 di ogni mese (tranne in specifici casi dovuti a ritardi nella lavorazione della domanda). Come precisato dall’account Facebook di Inps per la Famiglia, le disposizioni di pagamento da parte dell’istituto di previdenza partono verso la fine di ogni mese, tra il 24 e il 30.

Anche per agosto 2019, quindi, ci si aspetta che l’accredito arriverà dal giorno 27.

Chi invierà la propria domanda nel corso di questo mese, quindi a partire dal 6 agosto e fino al 31, riceverà l’esito da parte dell’Inps a partire dal 15 settembre e il pagamento del sussidio intorno al 27 settembre 2019.

Rdc, le cose da sapere

In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati.

In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della RdC Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Tutte le notizie del reddito di cittadinanza di ieri, 6 agosto 2019

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, qui di seguito una serie di link utili:

