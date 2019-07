Stasera in tv 22 luglio 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 luglio 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 22 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 22 luglio 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Telegiornale

20:35 – Techetechetè

21:25 – Amiche da morire

Questa sera su Rai 1 è in programmazione il film Amiche da morire, commedia del 2013 con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore, Vinicio Marchioni.

Trama: Gilda (Claudia Gerini) si è da tempo trasferita in una piccola isoletta del Sud e si guadagna da vivere facendo la prostituta in un contesto sospeso tra tradizioni retrograde e modernità. Durante un’estate, il suo destino si incrocia con quello di Olivia (Cristiana Capotondi) e Crocetta (Sabrina Impacciatore), due donne originarie del luogo, mogliettina felice la prima e bruttina porta sfortuna la seconda. Le tre sono costrette da circostanze fortuite a far fronte comune per mettersi in salvo ma il loro comportamento attira i sospetti di Nino Malachia (Vinicio Marchioni), brusco commissario di polizia convinto che stiano nascondendo qualcosa.

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21.20 – Hawaii Five-O – Stagione 8 Episodio 11

Rai 2 questa sera, 21 luglio 2019, torna su Rai 2 la fiction Hawaii Five-O. Questa sera la guida tv prevede l’undicesima puntata dell’ottava stagione, dal titolo “Un Natale speciale”.

Trama: Mentre il suo attentatore non è ancora stato identificato, Danny è a casa per riprendersi dalla grave ferita subita. Il detective passa quindi la vigilia di Natale con suo figlio Charlie e gli racconta una storia speciale che narra le disavventure di alcuni ladri travestiti da Babbo Natale che vengono fermati da un gruppo di eroi.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La meccanica delle ombre

Questa sera Rai 3 propone in prima visione il film La meccanica delle ombre, thriller francese del 2016 con Francois Cluzet, Denis Podalydès, Sami Bouajila, Alba Rohrwacher.

Trama: Duval (Francois Cluzet) – contabile disoccupato, ex alcolista, solitario e meticoloso – da tempo ha qualche difficoltà a trovare un nuovo impiego. Così, quando un’enigmatica organizzazione gli chiede di trascrivere i nastri di misteriose intercettazioni telefoniche rispettando una rigida serie di regole, l’uomo accetta l’offerta di lavoro senza porre troppe domande, non immaginando minimamente che questa decisione porterà al totale stravolgimento della sua esistenza. Duval rimane infatti inconsapevolmente invischiato in un pericoloso intrigo di potere, che vede coinvolti i servizi segreti e le più alte sfere del governo francese.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Gone

Su Rete 4 questa sera va in onda in prima tv il primo episodio della prima stagione della serie Gone.

Trama: Durante l’incessante e difficile ricerca di una bambina scomparsa, la giovane insegnante di arti marziali Kit “Kick” Lannigan viene arruolata da una task force dell’FBI specializzata nella ricerca di persone rapite, il cui comando è affidato all’agente Frank Novak, l’uomo che 15 anni prima l’aveva salvata dal suo stesso sequestratore. L’esperienza e le capacità sviluppate negli anni dalla ragazza sono fondamentali per lo svolgimento dell’indagine, ma la situazione farà riaffiorare i demoni del passato.

STASERA IN TV 22 LUGLIO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Temptation Island (ultima puntata)

Su Canale 5 stasera va in onda l’attesissima ultima puntata di Temptation Island, lo show dell’estate targato Mediaset. Stasera gli ultimi falò all’interno del villaggio. Quali coppie resisteranno alle tentazioni e quali invece si lasceranno?

Le anticipazioni dell’ultima puntata di stasera di Temptation Island

Tutto quello che c’è da sapere sui 26 tentatori di Temptation Island 2019

GUIDA TV 22 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Italia 1 questa sera propone The Fast and the Furious: Tokyo Drift, ennesimo capitolo della celebre saga dedicata ai motori e alle corse clandestine, con Lucas Black, Nikki Griffin, Bow Wow, Brian Tee, Nathalie Kelley, Zachery Ty Bryan, Daniel Booko.

Trama: Uno studente con la passione per le auto finisce nei guai a causa di una corsa. Disperata la madre lo manda in Giappone dal padre. Una volta lì si scontrerà con uno della mafia locale campione di corse clandestine.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 22 LUGLIO 2019: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – L’impero del sole

Questa sera in prima serata su La7 torna L’impero del sole, con Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson, Nigel Havers, Joe Pantoliano.

Trama: L’undicenne Jim vive negli agi della colonia inglese di Shanghai. Il suo passatempo preferito è la costruzione di aerei giocattolo. Quando, nel 1941, i giapponesi invadono la città, nella confusione della fuga, Jim viene separato dai suoi genitori. Aggirandosi per le strade di Shanghai, il ragazzo finisce per essere arrestato dagli invasori e chiuso in un campo di concentramento con stranieri di ogni nazionalità. Qui Jim vive gli anni difficili del passaggio dall’infanzia all’adolescenza: suoi modelli sono lo scaltro Basie, ma anche il coraggioso dottor Rawlins. Con fantasia e furbizia, tra sofferenze e gioco, riesce a superare le prove di questa esperienza; riesce perfino a stabilire un’amicizia, più o meno a distanza, con un ragazzino giapponese.

PROGRAMMI TV 22 LUGLIO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 – Agente 007, Si vive solo due volte

Stasera su Tv8 è in programmazione il film Agente 007, Si vive solo due volte, grande classico del cinema con Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Donald Pleasence, Desmond Llewelyn.

Trama: L’organizzazione criminale Spectre cattura in orbita navicelle spaziali di Stati Uniti e Urss. I due paesi si accusano reciprocamente del brutto scherzo. Scopo dell’azione è provocare una Terza Guerra Mondiale. James Bond deve penetrare nel vulcano spento dell’isola giapponese dove e’ nascosta la base operativa dei banditi. Quinto appuntamento di Sean Connery con 007. Il film è un piacevole e spettacolare cocktail d’azione, belle donne e ingegnose armi segrete.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

18:20 – 2012

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Bent – Polizia criminale

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera arriva in prima tv Bent – Polizia criminale, con Sofia Vergara, Karl Urban, Andy Garcia, Grace Gealey.

Trama: Un ex detective della narcotici, finito ingiustamente in prigione, vuole scoprire chi lo ha incastrato.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 22 LUGLIO 2019: SKY UNO

19:15 – 4 ristoranti Spagna – –

20:25 – Cuochi d”Italia

21:15 – America”s Got Talent: The Champions – 1^TV Su Sky Uno questa sera arriva America”s Got Talent: The Champions, con nuovi episodi in prima tv.