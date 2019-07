Stasera in tv | 12 luglio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Techetechetè Superstar | Ciao Darwin 7 | Jurassic Park – Il mondo perduto

STASERA IN TV 13 LUGLIO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 13 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 13 luglio 2019:

Rai 1

Rai 1

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè SUPERSTAR – Gianni Morandi

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata speciale di Techetechetè. La Superstar di questa sera è Gianni Morandi, a cui il programma di Rai 1 dedica questo sabato sera ripercorrendo la sua carriera artistica attraverso un racconto al figlio Pietro, tra immagini, ricordi e riflessioni.

Rai 2

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Mai giocare con la babysitter

Su Rai 2 questa sera, 13 luglio 2019, va in onda Mai giocare con la babysitter (Babysitter’s Nightmare), un film thriller del 2017 per la regia di Jake Helgren con protagonisti Brittany Underwood, Jet Jurgensmeyer e Shanica Knowles.

Trama: Dopo essere stata licenziata a seguito di un’accusa infondata, Daphne, un’ottima infermiera, ottiene un lavoro come babysitter di un bambino diabetico, in una zona in cui è stata da poco uccisa un’altra babysitter…

Ecco il trailer:

Rai 3

Rai 3

20:00 – Blob

20:30 – La mia passione

21:25 – Chasing Mavericks

Questa sera su Rai 3 troviamo un film, Chasing Mavericks, diretto da Curtis Hanson e Michel Apted e interpretato da Gerald Butler, Elisabeth Shue e Taylor Handley.

Trama: Il film racconta la storia vera del fenomeno del surf Moriarity Jay. Quando il 15enne Jay scopre che la mitica surf break Mavericks, una delle più grandi onde sulla Terra, non è solo reale, ma esiste a pochi chilometri dalla sua casa di Santa Cruz, chiede l’aiuto della leggenda locale Frosty Hesson per addestrarlo a sopravviverle.

Ecco il trailer:

Rete 4

Rete 4

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Una vita (episodi 764-765)

Su Rete 4 questa sera vanno in onda due nuove puntate della soap Una vita.

Stasera in tv 13 luglio 2019 | Canale 5

Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Ciao Darwin 7 – La resurrezione

Su Canale 5 stasera torna in prima serata alle 21.20 una nuova puntata in replica della settima edizione di Ciao Darwin – La Resurrezione, il popolare programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Anche questa sera due categorie umane opposte si sfideranno per la vittoria.

Guida tv 13 luglio | Italia 1

Italia 1

20:26 – C.S.I.

21:20 – Jurassic Park – Il mondo perduto

Italia 1 questa sera ripropone uno dei capolavori di Steven Spielberg, Jurassic Park. Si tratta del primo capitolo della celebre saga di successo del regista statunitense.

Trama: I dinosauri, rinchiusi nel Jurassic Park, sono fuggiti seminando il panico. Un gruppo di scienziati capitanati dal dottor Malcolm, dal documentarista Owen, dalla paleontologa Harding e dalla specialista Car ha l’arduo compito di verificare cosa possa essere successo.

Programmi tv 13 luglio 2019 | La 7

La 7

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Little Murders

Questa sera in prima serata su La7 torna Little Murders, la serie che rappresenta una sofisticata versione francese dei gialli di Agatha Christie.

Programmi tv 13 luglio 2019 | Tv8

Tv 8

20:40 – Napoli – Benevento

22:45 – Pre SBK (diretta)

Stasera su Tv8 va in onda lo scontro amichevole tra Napoli e Benevento.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Un weekend da bamboccioni

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera va in onda Un weekend da bamboccioni (Grown Ups), commedia di Dennis Dugan con Adam Sandler, Steve Buscemi e Salma Hayek.

Trama: Lanny, Eric, Rob, Marcus e Kurt sono 5 amici molti uniti che hanno frequentano lo stesso college e giocato nella stessa squadra di basket. La vita ha riservato loro percorsi differenti e ora sono tutti e cinque adulti, con storie diverse alle spalle. Avranno modo di confrontarle nel weekend di vacanze in occasione delle celebrazioni per il 4 luglio, quando decidono di ritrovarsi e ricordare insieme i bei vecchi tempi.

Stasera in tv 13 luglio | Sky Uno 21:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna

22:30 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Su Sky Uno questa sera torna 4 Ristoranti nella sua versione spagnola con lo chef iberico Marc Ribas.