Palio di Siena 2019 | Oggi 2 luglio | Contrade | Fantini | Cavalli | Orario | Streaming e tv

Oggi, 2 luglio 2019, va in scena il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano. Il primo dell’anno. Un evento attesissimo che verrà seguito da tantissime persone. In primis i senesi visceralmente attaccati alla corsa in Piazza del Campo.

Di seguito tutto quello che c’è da sapere sul Palio di Siena in programma oggi 2 luglio 2019:

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Palio di Siena 2019 | Oggi 2 luglio | Contrade

Con l’estrazione avvenuta domenica 26 maggio 2019 alle ore 19 sono state estratte le tre Contrade che vanno ad aggiungersi alle sette che corrono il Palio di Siena del 2 luglio 2019 (martedì). Estratta anche la Tartuca che però, essendo sotto squalifica, non potrà prendere parte al Palio.

Ecco il quadro completo delle dieci Contrade (elencate in ordine di estrazione e quindi di ingresso in Piazza) che corrono il Palio della Madonna di Provenzano del 2 luglio 2019:

Onda

Selva

Bruco

Torre

Civetta

Aquila

Pantera

Giraffa

Chiocciola

Drago

PALIO: STORIA E CURIOSITÀ

Palio di Siena 2019 | Oggi 2 luglio | Cavalli

Sabato 29 giugno 2019 è andata in scena la Tratta; l’assegnazione dei cavalli alle Contrade per il Palio di Siena del 2 luglio 2019. Ecco tutti gli abbinamenti (contrada – cavallo – manto, sesso, anni):



ONDA: TABACCO – Sauro C 7

CIVETTA: PORTO ALABE – Sauro C 11

TORRE: ROCCO NICE – Baio C 9

CHIOCCIOLA: VIOLENTA DA CLODIA – Baio F 9

SELVA: REMISTIRIO – Sauro C 9

DRAGO: REMOREX – Sauro C 9

PANTERA: SORIGHITTU – Baio C 8

BRUCO: SOLU TUE DUE – Sauro C 8

AQUILA: RENALZOS – Baio C 9

GIRAFFA: TALE E QUALE – Baio C 7

La sorte ha baciato le contrade di Civetta, Torre e Drago a cui sono andati i cavalli già vittoriosi in piazza del Campo: Porto Alabe, Rocco Nice e Remorex. Bene anche la Chiocciola a cui è andato in sorte Violenta Da Clodia, cavallo ritenuto molto forte nonostante non abbia mai vinto. I cavalli scelti dai capitani delle Contrade hanno tutti almeno una carriera alle spalle.

IL REGOLAMENTO

Palio di Siena 2019 | Oggi 2 luglio | Fantini

Quali sono i fantini che correranno il Palio di Siena del 2 luglio 2019? Eccoli:

Antonio Siri detto Amsicora per Onda

Andrea Coghe detto Tempesta per Selva

Andrea Mari detto Brio nel Bruco

Elias Mannucci detto Turbine per Torre

Giosuè Carboni detto Carburo per Civetta

Carlo Sanna detto Brigante per Aquila

Gigi Bruschelli detto Trecciolino per Pantera

Giovanni Atzeni detto Tittia per Giraffa

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio per Chiocciola

Federico Arri detto Ares per Drago

Palio di Siena 2019 | Oggi 2 luglio | I favoriti per la vittoria

Qual è la contrada favorita per la vittoria del Palio? Il lotto dei cavalli selezionabili era davvero di altissimo livello, tra i partecipanti ci sono infatti Rocco Nice, Porto Alabe e Remorex, cioè i vincitori delle tre corse del 2018.

Porto Alabe, vincitore al 16 agosto sia del 2017 sia del 2018, è stato assegnato alla Civetta; Rocco Nice, vincitore un anno fa al Palio del 2 luglio, correrà per la Torre mentre Remorex sarà il cavallo del Drago. Molto ambito era anche Violenta da Clodia, che è stato abbinato alla Chiocciola. Probabile che il vincitore esca da questa rosa di nomi. Ma attenzione: il Palio spesso riserva grandi sorprese…

Palio di Siena 2019 | Oggi 2 luglio | Drappellone

Qual è il drappellone del Palio di Siena 2019? A realizzarlo è stato l’artista senese Massimo Stecchi che ha attinto dalla tecnica e dalla genetica. Protagonista indiscussa dell’opera la Madonna di Provenzano. Con lei le contrade di Siena e i cavalli, gli assoluti protagonisti del Palio. Ma andiamo al sodo. Ecco il drappellone:

Palio di Siena 2019 | Regolamento

La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali.

Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole.

Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario.

Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche).

Di seguito le 17 contrade di Siena:

AQUILA

BRUCO

CHIOCCIOLA

CIVETTA

DRAGO

GIRAFFA

ISTRICE

LEOCORNO

LUPA

NICCHIO

OCA

ONDA

PANTERA

SELVA

TARTUCA

TORRE

VALDIMONTONE

Le contrade, come le conosciamo oggi, esistono dal 1729 ma le loro origini risalgono all’anno mille, quando a Siena nacquero delle piccole associazioni che offrivano servizi ai pellegrini diretti a Roma lungo la via Francigena. La lunga storia delle contrade è fatta anche di rivalità e violenze che da secoli trovano sfogo nel Palio.

I CAVALLI CHE CORRERANNO IL PALIO

Palio di Siena 2019 | Ospiti

Al Palio è atteso un ricco parterre di ospiti: da ministri e politici a personaggi dello spettacolo, diplomatici, sindaci e star di Hollywood. Tra questi l’attrice inglese Helen Mirren, pluripremiata e Oscar nel 2007 per la migliore interprete per il film “The Queen – La regina”. Mirren, che è in vacanza in Italia, sarà accompagnata dal marito, il regista statunitense Taylor Hackford, Oscar per il miglio cortometraggio con “Teenage Father” (1979).

Poi ancora: la showgirl Lorella Cuccarini e l’attore e regista Alessandro Benvenuti. Sarà presente al Palio anche Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca. Salvini? Lo scorso anno era presente. Non è escluso un bis.

Tra gli altri ospiti Guglielmo Picchi, sottosegretario agli Affari Esteri, il deputato Claudio Borghi (Lega), presidente della Commissione Bilancio della Camera, e i parlamentari Giovanni Donzelli (Fdi) e Mario Lolini (Lega). Poi ancora: i diplomatici Jill Morris, ambasciatore del Regno Unito, Sergio Romero, smbasciatore del Cile, Colm O’Floinn, ambasciatore d’Irlanda, e Tim Flear, console del Regno Unito a Milano.

E ancora: Monica Barni, vice presidente della Regione Toscana, Fabio Dragoni, giornalista, Guglielmo Brayda Soleto, amministratore delegato e presidente del Cda di Medipass, Francesco Ferrari, sindaco di Piombino, Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, e Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno.

Palio di Siena 2019 | Dove vederlo in tv e live streaming

Il Palio di Siena del 2 luglio 2019 verrà trasmesso in diretta tv dalla Rai. Il canale di riferimento sarà Rai 2 che manderà in onda le immagini da Piazza del Campo a partire dalla ore 18.50. La telecronaca della corsa dei cavalli è stata ancora una volta affidata ad Annalisa Bruchi con la partecipazione dello storico Giovanni Mazzini.

L’evento sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione via mail o social network, RaiPlay.it. Come funziona RaiPlay.it? Semplicissimo. Una volta sul sito, cliccate sulla tendina in alto a destra e selezionate la voce “Dirette”. Una volta nella sezione, cliccate su Rai 2 e, pochi istanti dopo, potrete godervi il Palio di Siena senza problemi.

RISULTATO PALIO 2 LUGLIO 2018

RISULTATO PALIO 16 AGOSTO 2018

RISULTATO PALIO STRAORDINARIO 2018