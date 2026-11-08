Inter Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Como streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER COMO STREAMING TV – Oggi, domenica 8 novembre 2026, alle ore 18 Inter e Como scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per l’11esima giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Inter Como in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Como sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Como è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 8 novembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Como in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas