Roma Sassuolo streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Roma Sassuolo streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA SASSUOLO STREAMING TV – Oggi, sabato 7 novembre 2026, alle ore 20,45 Roma e Sassuolo scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per l’11esima giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Roma Sassuolo in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Roma e Sassuolo sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Sassuolo è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 7 novembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Sassuolo in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani