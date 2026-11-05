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Milan Ferencváros streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Milan Ferencváros streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

MILAN FERENCVAROS STREAMING TV – Questa sera, giovedì 5 novembre 2026, alle ore 18,45 Milan e Ferencváros scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la League phase della Uefa Europa League 2026-2027. Dove vedere Milan Ferencváros in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Milan Ferencváros: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Milan e Ferencváros sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Ferencváros è in programma per le ore 18,45 di oggi, 5 novembre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Milan Ferencváros sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Milan-Ferencváros
  • Dove: stadio San Siro, Milano
  • Data: giovedì 5 novembre 2026
  • Ore: 21
  • Canale tv: Sky Sport
  • Streaming: SkyGo, Now
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Milan Ferencváros in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

MILAN (3-4-3): Torriani; Terracciano, De Winter, Moreira, Modric, Musah, Estupiñán; Hutchinson, Ramos, Cisse. All. Amorim.

FERENCVÁROS (4-2-3-1): Radnóti; O. Nagy, Gómez, Zohoré, O’Dowda; Madarász, Á. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmančević; Yusuf. All. Borbély.
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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