Manchester United Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

MANCHESTER UNITED ROMA STREAMING TV – Questa sera, martedì 3 novembre 2026, alle ore 21 Manchester United e Roma scendono in campo all’Old Trafford di Manchester, partita valida per la league phase della Uefa Champions League 2026-2027. Dove vedere il match Manchester United Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Manchester United Roma: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Manchester United e Roma sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Manchester United Roma è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 3 novembre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Manchester United Roma sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Manchester United-Roma

Manchester United-Roma Dove : Old Trafford, Manchester

: Old Trafford, Manchester Data: martedì 3 novembre 2026

martedì 3 novembre 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Manchester United Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lemmens; Dalot, Maguire, de Ligt, Mazraoui; Andrey Santos, Tielemans; Matheus Cunha, Bruno Fernades, Mount; Mbuemo. All. Carrick.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.