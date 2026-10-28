Venezia Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Venezia Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

VENEZIA INTER STREAMING TV – Oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 18,30 Venezia e Inter scendono in campo allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, partita valida per la nona giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Venezia Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Venezia e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Venezia Inter è in programma per le ore 18,30 di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Venezia Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Basic/Dagasso, Sohm, Haps/Mazzocchi; Yeboah, Adams.

INTER (3-5-2): J Martinez/Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni/Carlos Augusto; Diouf/Spence, Barella, Calhanoglu/Zielinski, Mkhitaryan/Sucic, Dimarco/Carlos Augusto; Thuram, Francesco Pio Esposito/Bonny.