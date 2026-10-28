Genoa Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Genoa Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

GENOA JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 20,45 Genoa e Juventus scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per la nona giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Genoa Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Genoa e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Genoa Juventus è in programma per le ore 20,45 di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Genoa Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Otoa/Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traorè/Amorim, Frendrup, Mitaj/Puczka; Messias/Baldanzi, El Shaarawy/Colombo; Osmajic.

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì/Kelly; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso/Cabal; Woltemade, Kolo Muani.