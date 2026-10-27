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Roma Cagliari streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Roma Cagliari streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA CAGLIARI STREAMING TV – Oggi, martedì 27 ottobre 2026, alle ore 20,45 Roma e Cagliari scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la nona giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Roma Cagliari in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Roma e Cagliari sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Cagliari è in programma per le ore 20,45 di oggi, martedì 27 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Cagliari in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka/Balerdi, Hermoso; Molina/Lulli, Pisilli/Mora, De Roon, Wesley; Soulé, Cristante/Mora; Malen/Castro.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro/Sugawara, Mina/Deiola, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Gagliardini, Romano; Maldini, Massolin/Fadera; Mendy/Kevin Carlos.

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Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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