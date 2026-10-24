Napoli Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Napoli Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI ROMA STREAMING TV – Oggi, sabato 24 ottobre 2026, alle ore 18 Napoli e Roma scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per l’ottava giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Napoli Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Roma è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 24 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini