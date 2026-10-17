Venezia Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Venezia Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

VENEZIA NAPOLI STREAMING TV – Oggi, sabato 17 ottobre 2026, alle ore 15 Venezia e Napoli scendono in campo allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, partita valida per la settima giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Venezia Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Venezia e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Venezia Napoli è in programma per le ore 15 di oggi, sabato 17 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Venezia Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingstienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Spinazzola; McTominay, Lang; Hojlund. All. Allegri