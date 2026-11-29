Sassuolo Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

SASSUOLO NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 29 novembre 2026, alle ore 15 Sassuolo e Napoli scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, partita valida per la 13esima giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Sassuolo Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Sassuolo e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Sassuolo Napoli è in programma per le ore 15 di oggi, domenica 29 novembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Sassuolo Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Caleta-Car; Van der Brempt, Thorstvedt, Matic, Obrador; Berardi, Esposito, Laurienté. All. D’Aversa

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Hojlund. All. Allegri