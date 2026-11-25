PSG Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
PSG Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
PSG ROMA STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 21 PSG (Paris Saint Germain) e Roma scendono in campo allo stadio Parco dei Principi di Parigi, partita valida per la League phase della Uefa Champions League 2026-2027. Dove vedere il match PSG Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:
Psg Roma: dove vederla in tv e live streaming
La partita di Champions League tra PSG e Roma sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di PSG (Paris Saint Germain) Roma è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 25 novembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.
- Partita: PSG (Paris Saint Germain)-Roma
- Dove: stadio Parco dei Principi, Parigi
- Data: mercoledì 25 novembre 2026
- Ore: 21
- Streaming: Amazon Prime Video
Le probabili formazioni
Abbiamo visto dove vedere PSG Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera alle ore 21:
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres. All. Luis Enrique