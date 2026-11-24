Jannik Sinner è stato operato nella mattinata di martedì 24 novembre in Finlandia: l’intervento, eseguito dal chirurgo finlandese Lasse Lempainen, considerato uno dei massimi esperti al mondo nelle lesioni tendinee e muscolari, è riuscito senza alcuna complicazione. A riportarlo è Rai Sudtirol News: “La procedura è stata eseguita martedì mattina dal rinomato specialista Lasse Lempainen. Il medico di Sinner, Herbert Schönhuber, è andato con lui a Turku (insieme al papà Hanspeter, il manager Alex Vittur e il professor Alberto Zangrillo) ha confermato l’operazione riuscita”. Durante l’operazione è stata allungata la bandelletta ileotibiale: secondo Herbert Schönhuber questa tecnica rappresentava la soluzione meno invasiva e soprattutto risolutiva dopo una terapia conservativa di quasi cinque mesi che evidentemente non ha dato i frutti sperati.

Ma quando potrà tornare a giocare Jannik Sinner? Per interventi come questo il recupero è fissato in 3/4 mesi. Il tennista, però, potrebbe anche non forzare il recupero e prendersi tutto il tempo possibile. L’atleta, quindi, potrebbe rientrare ad aprile per l’inizio della stagione sulla terra rossa che prende il via con il Masters 1000 di Monte-Carlo. Sicuramente il tennista italiano salterà gli Australian Open in programma a gennaio. L’ultima partita giocata da Sinner risale al 12 luglio scorso quando vinse il torneo di Wimbledon battendo in finale Alexander Zverev.