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L’annuncio di Sinner: “Devo curarmi, la mia stagione finisce qui”. Perderà il numero 1 del mondo

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Credit: AGF

Il tennista italiano salta le ATP Finals

di Niccolò Di Francesco
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Stagione finita per Jannik Sinner: ad annunciarlo è lo stesso tennista italiano con un video pubblicato sui social. “Ciao a tutti, insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita. Specialmente la fine della stagione a Torino mi ha dato sempre tante belle sensazioni ed emozioni, quest’anno sarà diverso ma al momento ho bisogno di pensare a lungo termine alla mia carriera quindi farò il massimo per tornare al 100%. Grazie per il vostro supporto” afferma il numero 1 al mondo della classifica ATP.

 

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Dopo il forfait agli US Open e ai tornei di Pechino e Shanghai, quindi, Jannik Sinner dovrà rinunciare anche alle ATP Finals di Torino. Il tennista italiano, su consiglio del suo staff medico, si sottoporrà a un trattamento per un’infiammazione al ginocchio destro per non compromettere la preparazione in vista del 2027. “La tutela dell’integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico – ha dichiarato il presidente della Fitp Angelo Binaghi – È una priorità assoluta, che deve guidare ogni scelta. In questo momento la cosa più importante è che possa recuperare pienamente e affrontare con serenità il percorso che lo attende. Lo aspettiamo a braccia aperte, con la stima e l’affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come sempre”.

Entro la fine dell’anno il tennista italiano perderà la prima posizione nella classifica ATP in favore di Zverev. L’atleta italiano, infatti, attualmente è in prima posizione con 11.000 punti, mentre il tedesco insegue con 9.720. Da qui alla fine dell’anno, Sinner vedrà scadere 3.050 punti senza poterli difendere, mentre Zverev avrà a disposizione quattro tornei per effettuare il sorpasso. Il dubbio, quindi, non è se il tedesco diventerà il nuovo numero uno al mondo, ma quando avverrà il cambio ai vertici della classifica.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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