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Jannik Sinner: “Non sono stati mesi semplici, mi pesa non avere il controllo della situazione”

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Credit: AGF

Le parole del tennista italiano: "L'obiettivo è tornare prima dell'Australia"

di Niccolò Di Francesco
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Jannik Sinner torna a parlare in pubblico ma non rivela quando rientrerà dall’infortunio che lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione, perdendo la testa della classifica Atp. Intervenuto a Milano, nella Torre Allianz di CityLife, all’evento “Be Like Jannik” organizzato dal suo sponsor, il tennista italiano ha dichiarato: “Non sono mesi semplici, mi manca andare in campo e dare il 100%, quello che mi piace fare. Ma in questo momento è importantissimo prendersi cura del mio corpo. Devo rispettare i protocolli, ho i medici migliori del mondo accanto a me. Ora non ho altre opzioni: voglio giocare altri 10 anni, ne ho solo 25, tornare in campo un mese dopo non cambia niente”.

L’obiettivo è tornare per il primo Slam della stagione, magari giocando qualche torneo prima: “L’obiettivo è tornare in Australia. Fare magari qualche torneo prima. Ma devo prendere tutto un passo dopo l’altro tutti i giorni verso l’obiettivo perché se poi affrettiamo magari va peggio. Però sì, l’obiettivo è l’Australia”. Per Sinner la difficoltà maggiore è proprio quella di non avere un timing preciso: “Sto sperimentando qualcosa mai provata prima, ovvero che non ho io il controllo della situazione, questo forse è quello che peggio sopporto di questo periodo ma devo solo avere pazienza e fidarmi”.

L’infortunio gli ha dato la possibilità di riflettere su quanto fatto finora: “Prima mi sembrava normale fare un torneo e vincere, ora sto apprezzando di più quello che sono riuscito a fare. Ma la voglia di alzare un trofeo importante è la cosa più bella, e spero di rivivere queste emozioni. Il tennis non l’ho mai visto come un lavoro e non lo vedrò mai come tale, perché mi dà tanta passione, però penso che me lo godrò un tantino di più”. Il tennista ha anche parlato del suo nuovo coach, Magnus Norman, che prenderà il posto di Cahill, presente all’evento: “Norman è una persona molto simile a Cahill, ha lavorato per tantissimi anni con Wawrinka. È una persona che accetta il modo in cui già stiamo lavorando e questo è importante: non cambiare nuovamente tutto. Di Darren mi mancherà sicuramente la parte personale, è diventato quasi il mio secondo papà, rimarrà per sempre nei miei contatti”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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