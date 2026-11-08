Fiorentina Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Fiorentina Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

FIORENTINA JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 8 novembre 2026, alle ore 20,45 Fiorentina e Juventus scendono in campo allo stadio Franchi di Firenze, partita valida per l’11esima giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Fiorentina Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Fiorentina e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Fiorentina Juventus è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 8 novembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Fiorentina Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti