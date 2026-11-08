Atletico Madrid Barcellona streaming live, tv e probabili formazioni del big match della Liga

ATLETICO MADRID BARCELLONA STREAMING TV – Questa sera, domenica 8 novembre 2026, alle ore 21 Atletico Madrid e Barcellona scendono in campo allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid per il big match della Liga 2026-2027. Dove vedere Atletico Madrid Barcellona in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La finale di Coppa Italia tra Atletico Madrid e Barcellona sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1 e in live streaming sulla piattaforma a pagamento Dazn. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Atletico Madrid Barcellona è in programma per le ore 21 di oggi, domenica 8 novembre 2026.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Atletico Madrid Barcellona in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di stasera:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak, Hancko, Llorente, Grimaldo, Pubill, Simeone, Baena, Hjulmand, Barrios, Lee, Alvarez. All. Simeone

Barcellona (4-2-3-1): Garcia, Farinas, Cubarsi, de Jong, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Lopez, Adeyemi, Raphinha. All. Flick