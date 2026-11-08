Genoa Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Genoa Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

GENOA MILAN STREAMING TV – Oggi, domenica 8 novembre 2026, alle ore 15 Genoa e Milan scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per l’11esima giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Genoa Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Genoa e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Genoa Milan è in programma per le ore 15 di oggi, domenica 8 novembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Genoa Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Messias, Osmajic. All. De Rossi

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. All. Amorim