Feyenoord Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

FEYENOORD INTER STREAMING TV – Questa sera, martedì 3 novembre 2026, alle ore 21 Feyenoord e Inter scendono in campo al De Kuip di Rotterdam, partita valida per la league phase della Uefa Champions League 2026-2027. Dove vedere il match Feyenoord Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Feyenoord Inter: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Feyenoord e Inter sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Feyenoord Inter è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 3 novembre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Feyenoord Inter sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Feyenoord-Inter

Feyenoord-Inter Dove : De Kuip, Rotterdam

: De Kuip, Rotterdam Data: martedì 3 novembre 2026

martedì 3 novembre 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Feyenoord Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

FEYENOORD (4-2-3-1): Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Smal; Moder, Targhalline; Hadj Moussa, Steijn, Borges; Ferri. All. Van Bronckhorst.

INTER (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu.