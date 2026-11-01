Juventus Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Juventus Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 1 novembre 2026, alle ore 20,45 Juventus e Napoli scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 10a giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Juventus Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Napoli è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 1 novembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade. All. Spalletti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri (squalificato, in panchina Landucci)