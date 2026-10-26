Pallone d’Oro 2026 streaming e diretta tv: quando e dove vedere la cerimonia, a che ora, orario, canale, durata, quando finisce

Dove vedere in diretta tv e in streaming la cerimonia di premiazione del Pallone d’oro 2026? Oggi, 26 ottobre 2026, sarà Dazn a trasmettere in esclusiva per l’Italia l’attesa cerimonia che quest’anno si svolge a Londra, per l’assegnazione della 70esima edizione del premio istituito da France Football. Come sempre l’élite del calcio si ritroverà all’interno dello stesso teatro per una serata che assegnerà il premio di miglior giocatore del 2026. Kane e Yamal sembrano partire davanti a tutti, ma nulla è scontato: è uno dei Palloni d’oro più incerti degli ultimi anni. Quest’anno la cerimonia si svolge eccezionalmente a Londra per celebrare i 70 anni dalla sua istituzione e del primo vincitore, l’inglese Stanley Matthews (1956). Ma dove vedere la cerimonia del Pallone D’Oro 2026 in tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Non è prevista la trasmissione in tv in chiaro dell’evento. Il Pallone d’Oro viene assegnato da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, con un rappresentante per ogni Paese delle prime 100 nazioni secondo il ranking Fifa per il premio maschile e delle prime 50 per quello femminile.

Pallone d’Oro 2026 streaming live

Potete seguire la cerimonia in esclusiva su Dazn. L’evento sarà trasmesso gratuitamente. Dalle 20:00 alle 21:00, spazio a un’ora di pre-cerimonia con Alessio De Giuseppe, in collegamento in diretta da Londra, per raccontare l’atmosfera e le attese della serata. La programmazione proseguirà con la cerimonia di premiazione e, a seguire, con il post-cerimonia condotto da Federica Zille, che commenterà i verdetti e ripercorrerà i momenti più significativi della serata insieme ad Andrea Marinozzi, Valon Behrami e Michele Dalai.