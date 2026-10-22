Bournemouth Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

BOURNEMOUTH MILAN STREAMING TV – Questa sera, giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 21 Bournemouth e Milan scendono in campo al Vitality Stadium (Dean Court), partita valida per la League phase della Uefa Europa League 2026-2027. Dove vedere Bournemouth Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Bournemouth Milan: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Bournemouth e Milan sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Bournemouth Milan è in programma per le ore 21 di oggi, 22 ottobre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Bournemouth Milan sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Bournemouth-Milan

Bournemouth-Milan Dove: Vitality Stadium (Dean Court)

Vitality Stadium (Dean Court) Data: giovedì 22 ottobre 2026

giovedì 22 ottobre 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, Now

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Bournemouth Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

BOURNEMOUTH (4-4-2): Petrovic; Smith, Silva, Diakité, Soler; Tavernier, Cook, Adams, Gannon-Doak; Rodríguez, Evanilson. All. Rose.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse; Camarda All. Amorim.