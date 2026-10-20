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Roma Slovan Bratislava streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Roma Slovan Bratislava streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

ROMA SLOVAN BRATISLAVA STREAMING TV – Questa sera, martedì 20 ottobre 2026, alle ore 21 Roma e Slovan Bratislava scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la league phase della Uefa Champions League 2026-2027. Dove vedere il match Roma Slovan Bratislava in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Roma Slovan Bratislava: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Roma e Slovan Bratislava sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Slovan Bratislava è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 20 ottobre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Roma Slovan Bratislava sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Roma-Slovan Bratislava
  • Dove: stadio Olimpico di Roma
  • Data: martedì 20 ottobre 2026
  • Ore: 21
  • Canale tv: Sky Sport
  • Streaming: SkyGo, NOW
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Roma Slovan Bratislava in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Pellegrini, de Roon, Molina; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini.

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takàc; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Mustafic, Pokorny; Barseghyan, Martinez, Camara; Sporar. All. Yaya Touré.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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