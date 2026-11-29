Como Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

COMO JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 29 novembre 2026, alle ore 20,45 Como e Juventus scendono in campo allo stadio Sinigaglia di Como, partita valida per la 13esima giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Como Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Como e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Como Juventus è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 29 novembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Como Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik, Bremer, Kelly, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Boga. All. Spalletti