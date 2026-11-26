Olympiacos Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

OLYMPIACOS MILAN STREAMING TV – Questa sera, giovedì 26 novembre 2026, alle ore 18,45 Olympiacos e Milan scendono in campo ad Atene, partita valida per la League phase della Uefa Europa League 2026-2027. Dove vedere Olympiacos Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Olympiacos Milan: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Olympiacos e Milan sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Olympiacos Milan è in programma per le ore 18,45 di oggi, 26 novembre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Olympiacos Milan sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Olympiacos-Milan

Olympiacos-Milan Dove: Atene

Atene Data: giovedì 26 novembre 2026

giovedì 26 novembre 2026 Ore: 18,45

18,45 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, Now

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Olympiacos Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

OLYMPIACOS (4-2-3-1) – Ortega; Saliakas, Retsos, Carmo, Onyemaechi; Puerta, Hezze; Bailey, Sá, Fortounis; González. All. Alguacil.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Estupiñán; Musah, Modric; Moreira, Rabiot, Pulisic; Cisse. All. Amorim.