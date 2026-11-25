Inter Stoccarda streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

INTER STOCCARDA STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 21 Inter e Stoccarda scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la league phase della Uefa Champions League 2026-2027. Dove vedere il match Inter Stoccarda in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Inter Stoccarda: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Inter e Stoccarda sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Stoccarda è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 25 novembre 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Inter Stoccarda sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Inter-Stoccarda

Inter-Stoccarda Dove : Stadio San Siro, Milano

: Stadio San Siro, Milano Data: mercoledì 25 novembre 2026

mercoledì 25 novembre 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Inter Stoccarda in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

INTER (3-5-2) – J. Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu.

STOCCARDA (3-4-3) – Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Prömel, Karazor, Führich; Undav, Demirović, El Khannouss. All. Hoeness.