Parma Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

PARMA ROMA STREAMING TV – Oggi, sabato 21 novembre 2026, alle ore 18 Parma e Roma scendono in campo allo stadio Tardini di Parma, partita valida per la 12esima giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Parma Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Parma e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Parma Roma è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 21 novembre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Parma Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi/Cremaschi, Keita, Sierro, Fabbian, Valeri; Lontani, Tourè/Elphege.

ROMA (3-4-2-1): Svilar/Gollini; Balerdi/Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina/Lulli, Konè, Cristante, Wesley; Soulè, Mora/Pisilli; Malen.