Belgio Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Nations League

Belgio Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Nations League

BELGIO ITALIA STREAMING TV – Oggi, domenica 15 novembre 2026, alle ore 20,45 Belgio e Italia si sfidano allo stadio di Bruxelles, partita valida per la fase a gironi della Uefa Nations League 2026-2027. Dove vedere Belgio Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Belgio e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, domenica 15 novembre 2026, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Belgio Italia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Belgio Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Belgio-Italia

Belgio-Italia Data: domenica 15 novembre 2026

domenica 15 novembre 2026 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Belgio e Italia di Nations League, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cyuyper; De Bruyne, Raskin, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku. CT. Van Bommel.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. CT. Mancini.